Digelar di Grand Indonesia, Langkah Membumi Market 2026 Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Langkah Membumi Market (LMM) 2026 resmi digelar di Grand Indonesia West Mall, Jakarta, mulai 8 hingga 11 Oktober 2026.

Di tahun kelima penyelenggaraannya, event yang menjadi inisiatif Blibli Tiket Action ini dirancang untuk mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, mengadopsi gaya hidup yang lebih berkelanjutan for better living dengan cara yang dekat dan relevan dengan kehidupan sehari-hari.

"Persoalan keberlanjutan memiliki cakupan yang luas dan tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja," kata COO & Co-Founder Blibli Lisa Widodo dalam keterangan resminya yang diterima JPNN.com, Kamis (8/10).

Untuk itu, kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, pelaku bisnis, institusi pendidikan, media, komunitas, hingga masyarakat dan generasi muda sangat dibutuhkan untuk mendorong perubahan yang lebih luas menuju Better Living.

Datang, Eksplorasi, dan Coba Langsung

Berlokasi di Fountain Atrium Level 3A, pengunjung dapat menemukan berbagai instalasi interaktif yang membuat konsep keberlanjutan terasa lebih dekat dengan keseharian.

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Di area tersebut terdapat instalasi Bukan Tentang Sampah yang mengajak pengunjung melihat pengelolaan sampah tidak berhenti pada kebiasaan membuang, melainkan dimulai dari mengenali dan memilahnya dengan benar.

Disediakan juga waste drop box bagi pengunjung yang ingin menukarkan sampah kain/fesyen, PET Plastic Bottle dan elektronik dengan Blibli Tiket Rewards yang dapat digunakan untuk berbelanja.