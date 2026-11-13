Digelar di NICE PIK2, INNOFOOD 2026 Dorong Inovasi & Hilirisasi Pangan Nasional

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Nusantara International Convention Exhibition (NICE) di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Kabupaten Tangerang, Banten, kembali menjadi lokasi kegiatan ekshibisi industri berskala nasional, yakni INNOFOOD Expo & Forum 2026.

Kehadiran event ekshibisi dan diskusi itu merupakan upaya untuk mendorong inovasi teknologi pertanian, hilirisasi, dan penguatan ketahanan pangan sebagai sektor strategis di Indonesia.

INNOFOOD Expo & Forum 2026 yang berlangsung pada 11–14 November 2026 di NICE PIK2 merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pangan Sedunia 2026.

Kegiatan hasil kolaborasi Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) dan PT Dayakrea Mega Pradana itu mengangkat tema Innovation for Food Security & Sustainability.

Ketua Umum DPN HKTI Sudaryono dalam pidatonya pada pembukaan INNOFOOD Expo & Forum 2026 menekankan pentingnya mempertemukan pelaku pertanian dengan industri untuk mempercepat pengembangan teknologi dan menciptakan peluang usaha baru.

Mas Dar -panggilan akrabnya- menyatakan modernisasi pertanian harus berjalan beriringan dengan pengembangan industri pengolahan serta perluasan pasar agar dapat meningkatkan nilai tambah hasil produksi petani.



Ketua Umum DPN HKTI Sudaryono berpidato pada pembukaan pembukaan INNOFOOD Expo & Forum 2026 di NICE PIK2, Tangerang.

Oleh karena itu, Sudaryono mengharapkan INNOFOODterus berkembang menjadi agenda tahunan berskala besar. "Kita menargetkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, ekspo ini bisa menjadi salah satu yang terbesar," ujar mantan wakil menteri pertanian tersebut.