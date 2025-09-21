Digelar di Sentul, RFH Trail 2025 Padukan Olahraga dan Misi Kemanusiaan

jpnn.com, JAKARTA - Run for Humanity (RFH) kembali menggelar ajang lari tahunan untuk ketiga kalinya. Kali ini bertajuk Run for Humanity (RFH) Trail 2025.

Event ini akan berlangsung di kawasan Sentul, Bogor, pada Sabtu, 11 Oktober 2025, menghadirkan pengalaman lari alam terbuka yang dipadukan dengan misi sosial.

Tahun ini, panitia menghadirkan dua kategori lari, yakni 5K Trail Run untuk pelari pemula maupun keluarga, serta 10K Trail Run bagi peserta yang ingin menaklukkan lintasan berbukit khas Sentul.

Penyelenggara RFH Trail 2025, Dimas Seto mengatakan bahwa event ini bukan sekadar olahraga, tetapi sebuah event solidaritas untuk mendukung program kemanusiaan di Palestina serta pendidikan dan kesehatan di Indonesia.

"Kami ingin setiap langkah peserta tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi, melainkan juga kontribusi nyata,” ujar Dimas Seto, saat jumpa pers di Jakarta, Minggu (21/9).

Sebagai sponsor utama, Bank Syariah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendukung kegiatan sosial yang berdampak luas bagi masyarakat.

Menurut penyelenggara, kehadiran BSI diharapkan dapat memperkuat nilai kebermanfaatan dan solidaritas di tengah masyarakat.

Selain kompetisi lari, acara ini juga akan dikemas dengan nuansa kekeluargaan melalui hiburan, aktivitas sosial, dan ruang interaksi komunitas.