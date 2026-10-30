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Digelar Lebih Lama, IMOS 2026 Bakal Diramaikan Puluhan Merek Motor

Digelar Lebih Lama, IMOS 2026 Bakal Diramaikan Puluhan Merek Motor
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Pameran otomotif Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 bakal belangsung meriah karena puluhan merek sepeda motor memastikan akan ikut serta. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Pameran otomotif Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 kembali digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang pada 20 hingga 29 November 2026.

Berbeda dari tahun sebelumnya, pameran otomotif roda dua itu akan meriah.

Sebab, sejumlah merek sepeda motor memastikan akan ikut serta meramaikan pameran tersebut.

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Tidak hanya pabrikan roda dua berbahan bakar konvesional yang meramaikan ajang tersebut.

Namun, brand motor listrik juga ikut serta meramaikan pameran yang berlangsung selama 10 hari itu.

Ketua Penyelenggara IMOS Yosef Utama mengatakan IMOS 2026 akan menghadirkan total 15 merek sepeda motor, mulai dari ICE hingga sepeda motor listrik.

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"Adapun di antaranya Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, TVS, Alva, BMW Motorrad, Dibao EV, Harley-Davidson, Italjet, Peugeot, Polytron, Royal Enfield, Scomadi, dan Triumph," kata Yosep pada saat press conference di Jakarta Pusat, Jumat (30/10).

Dengan banyak brand motor yang ikut serta di IMOS diharapkan bisa mendorong perkembangan industri otomotif roda dua di Indonesia.

Pameran otomotif Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 bakal belangsung meriah karena diikuti puluhan merek sepeda motor.

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