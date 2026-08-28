Digiplus Buka Store ke-100 di Jaksel, Hadir dengan Konsep Kekinian

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Peritel multibrand gadget di bawah naungan PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAP), Digiplus kembali melakukan ekspansi dengan membuka store baru di Jalan Terogong Raya pada Jumat (28/8).

Kehadiran gerai Digiplus Terogong itu menjadi free standing store pertama di Indonesia. Sebab, Digiplus selama ini hadir di pusat perbelanjaan atau mall.

Head Of Marketing Digiplus, Dwita Satyanti konsep gerai baru itu menandai perubahaan startegi ekspansi perusahaan untuk mendekatkan akses konsumen terhadap produk HP tanpa harus ke mal.

"Pembukaan gerai ini menjadi langkah dalam menghadirkan pengalaman belanja gadget yang lebih dekat bagi konsumen tanpa harus mengunjungi mal atau pusat perbelanjaan," ungkap Dwita seusai pembukaan Digiplus Terogong, Jumat.

Dia menambahkan store baru itu diharapkan menjadi pilihan destinasi untuk berbelanja produk Apple dan device lain terbaru dengan kemudahan akses lokasi gerai di tengah pusat kota Jakarta.

Konsep gerai baru itu tercatat menjadi store Digiplus yang ke-100.

“Kehadiran gerai juga menandakan sebagai milestone gerai Digiplus ke-100. Konsep baru ini kami bawa sebagai upaya kami untuk menghadirkan Digiplus di lokasi yang lebih strategis,” tambah Dwita.



Sama seperti store baru sebelumnya, toko baru ini menghadirkan beragam pilihan produk gadget mulai dari Apple dan android seperti Samsung, OPPO, Xiaomi, Motorola, Infinix, Huawei, Amazfit hingga merk popular lainnya.

Menempati bangunan seluas 100 meter persegi, gerai ini memiliki tata ruang yang nyaman, dan dukungan layanan staf terlatih yang akan memberikan pengalaman belanja lebih mudah dan cepat.