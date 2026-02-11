Digitalisasi Layanan Kesehatan APAC, Kumo Hadirkan Ekosistem Kesehatan Terintegrasi

jpnn.com, JAKARTA - Sektor kesehatan di Asia Tenggara tengah beralih dari pencatatan manual ke sistem digital untuk mengikuti kebijakan pemerintah yang terus berkembang, kebutuhan perawatan pasien, standar keamanan data, dan ekspektasi efisiensi operasional.

Setiap pusat kesehatan kini wajib menggunakan rekam medis elektronik yang terintegrasi agar menjamin keamanan data pasien, serta memenuhi standar perawatan dan efisiensi operasional yang ditetapkan.

Dengan sistem digital yang mumpuni, pengelola klinik tidak hanya bisa bekerja lebih efisien dan terhindar dari risiko kebocoran data, tetapi juga lebih siap bersaing dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Di tengah dinamika tersebut, Kumo mencapai babak baru dalam misinya mengoptimalkan operasional klinik kecantikan dan pusat kesehatan setelah sepuluh tahun berjalan.

Platform Software as a Service (SaaS) ini kini telah berkembang menjadi solusi bisnis kesehatan lengkap yang membantu lebih dari 2.500 klinik dan 25.000 pengguna.

Jangkauannya pun sudah merambah ke seluruh wilayah Asia Tenggara, termasuk Thailand dan Indonesia, lewat empat merek khusus: Aoikumo, kumoDent, kumoVet, dan kumoDoc yang melayani klinik kecantikan dan pusat kesehatan, klinik gigi, klinik hewan dan pusat grooming hewan, hingga dokter umum.

Keberhasilan tersebut tercermin dari penghargaan MD Asia Pacific ICT Awards 2024 serta penunjukannya sebagai Supporting Partner dalam inisiatif “100 Go Digital” pada tahun 2023 dan 2024, yang semakin memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam digitalisasi klinis.

Saat ini, Kumo telah dipercaya oleh berbagai klinik besar dan merek kesehatan ternama, sekaligus adopsinya di institusi pendidikan seperti MAHSA University dan Penang International Dental College untuk memperkenalkan teknologi kesehatan digital kepada mahasiswa.