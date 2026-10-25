Digitalisasi Pendidikan Vokasi: SMKN 5 Semarang Andalkan Internet Bisnis Indibiz
jpnn.com, SEMARANG - Transformasi digital bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mutlak untuk mewujudkan harapan keberlanjutan pendidikan vokasi di Indonesia.
Hal itu dibuktikan oleh SMKN 5 Semarang.
Sebagai salah satu sekolah kejuruan tertua di Kota Semarang yang berdiri sejak 1965, SMKN 5 Semarang dengan 1.300 siswa di dalamnya dituntut untuk terus adaptif.
Kelancaran administrasi, kegiatan belajar mengajar, hingga evaluasi pembelajaran kini sangat bergantung pada konektivitas internet yang andal.
Untuk menjawab tantangan tersebut, SMKN 5 Semarang resmi memanfaatkan berbagai solusi digital dari Indibiz, ekosistem solusi digital dari Telkom Indonesia untuk segmen UKM dan institusi pendidikan.
Adapun layanan yang digunakan mencakup internet Bisnis Indibiz, Pijar Sekolah, Astinet, serta layanan telepon.
Kolaborasi ini memastikan seluruh aktivitas sekolah yang membutuhkan koneksi stabil dapat berjalan tanpa hambatan, terutama dalam pengelolaan data pendidikan
Kepala SMKN 5 Semarang Abdul Malik Nugroho menegaskan bagi institusi pendidikan, konektivitas bukan hanya soal kecepatan, melainkan soal keandalan dan layanan purna jual.
Digitalisasi pendidikan vokasi: SMKN 5 Semarang mengandalkan internet bisnis Indibiz. Simak selengkapnya di sini.
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