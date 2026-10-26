Dignified Losers, mpq Merangkum Kekalahan Tanpa Kehilangan Kendali

jpnn.com, JAKARTA - Band alternatif asal Jakarta, mpq, merilis album terbaru yang berjudul Dignified Losers.

Album kedua tersebut berisikan 9 lagu tentang kalah dengan anggun: tentang usaha-usaha mencicipi setitik kemenangan dalam skenario kekalahan.

Grup beranggotakan Abram Dionisius (gitar), Alit Djarot (vokal), Daniel Hasudungan (gitar), Rakaputra (bass), dan Rakha Suryandaru (drum) itu mengeklaim Dignified Losers merupakan album soal beragam usaha.

Bagaimana sebuah fatamorgana tentang setitik kemenangan menjadi bensin untuk terus berjalan pada gurun pasir yang penuh dengan skenario kekalahan.

Adapun Dignified Losers berisi 9 lagu dengan berbagai macam tema: cinta, ketidak-pastian, duka, dan berbagai skenario kekalahan.

Karakter Dignified Losers yang digambarkan mpq pada album ini menjalani kekalahan sebagai hal yang lumrah terjadi, namun hal ini tidak membuatnya berhenti berjalan demi mencicipi setitik kemenangan.

“Menurut kami kayaknya kita tuh harus tahu gimana caranya kalah tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri. Hal yang kami pelajari beberapa tahun belakangan adalah gimana buat kalah tapi enggak takluk sepenuhnya. Album ini tentang usaha-usaha buat ngga takluk ke bad days dan losing scenarios itu sendiri," ungkap mpq.

Sebelum album Dignified Losers dirilis, mpq telah mengeluarkan tiga single sebagai penanda nuansa baru album.