Digugat Cerai Angbeen Rishi, Adly Fairuz Curhat Soal Ini

Adly Fairuz. Foto Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Adly Fairuz masih bungkam setelah digugat cerai oleh istrinya, Angbeen Rishi.

Dia belum bisa dihubungi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Akan tetapi, pria berusia 38 tahun itu diduga mencurahkan isi hati melalui akun miliknya di Instagram.

Adly Fairuz mengunggah video tengah menyanyikan lagu dengan lirik yang menyayat hati.

"Kau menghilang sebelum kita berpisah," ungkap Adly Fairuz.

Video pemain sinetron tersebut spontan menuai komentar dari netizen. Banyak followers yang menilai lirik lagu itu merupakan curahan hati Adly Fairuz terkait masalah rumah tangganya.

Adapun rumah tangga pasangan selebritas tersebut kini berada di ujung tanduk. Pasalnya, Angbeen Rishi telah menggugat cerai Adly Fairuz ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Jadwal sidang perdana perceraian keduanya telah ditetapkan oleh pihak pengadilan. Hal tersebut diungkapkan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Dede Rika Nurhasanah.

"Sidang pertama nanti tanggal 6 November 2025," ungkap Dede Rika di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Selasa (28/10).

