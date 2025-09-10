Digugat Cerai Meiza Aulia, Eza Gionino Mengaku Kaget

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Eza Gionino akhirnya buka suara mengenai gugatan cerai yang dilayangkan istrinya, Meiza Aulia.

Dia mengaku tak menyangka sang istri mengajukan gugatan cerai terhadapnya.

Pria 35 tahun itu menuturkan, dirinya dan Meiza Aulia memang sempat cekcok pada Agustus lalu.

Saat itu, Eza Gionino memilih untuk memberikan waktu kepada istrinya untuk menenangkan diri dengan keluar dari rumah mereka.

Namun siapa sangka, pada 29 Agustus 2025, Meiza Aulia melayangkan gugatan cerai.

"Saya memberikan ruang dan waktu untuk Eca supaya kami ada space dulu begitu. Dan akhirnya saya mengalah, saya keluar dari rumah. Terus, saya berharap mungkin dengan kalau dalam kondisi emosi seperti ini, jadi saya kasih space dulu," ujar Eza Gionino di kawasan Harjamukti, Depok, Rabu (10/9).

"Tetapi, saya enggak menyangka, saya enggak expect, tiba-tiba ada gugatan cerai seperti ini ya," sambungnya.

Pemain sinetron Dusta di Balik Cinta itu mengaku kaget saat tahu dirinya digugat cerai. Sebab dia merasa permasalahannya kemarin hanya persoalan komunikasi.