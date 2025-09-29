menu
Dihadiahi Rumah Baru, Nunung: Insyaallah Bulan Depan Sudah Pindah
Nunung. Foto: Instagram/nunung63.official

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Nunung mengungkapkan bahwa dirinya akan segera menempati rumah baru.

Seperti diketahui, Nunung memang sempat tinggal di rumah indekos.

Perempuan 62 tahun itu mengaku, dirinya masih tinggal di rumah indekos saat ini dan berencana pindah ke rumah baru pada bulan depan.

"Oh, saya masih (tinggal di kos-kosan). Cuman insyaallah saya bulan depan sudah pindah. Alhamdulillah sudah ada rumah," ujar Nunung di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (27/9).

Pelawak kelahiran Surakarta, Jawa Tengah itu menuturkan, rumah baru tersebut merupakan hadiah dari seseorang.

Adapun lokasi rumah baru pemilik nama Tri Retno Prayudati itu masih di kawasan Jakarta.

"Di Jakarta. Saya dihadiahi rumah sama seseorang. Ada," tuturnya.

Dia mengatakan, rumah itu diberikan kepadanya dalam kondisi yang sudah siap dihuni.

