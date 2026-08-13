Dihadiri Anggun Hingga Rossa, Wanda House of Jewels Resmikan Butik Baru
jpnn.com, JAKARTA - Wanda House of Jewels akhirnya meresmikan butik terbaru di lantai 3 Plaza Indonesia, Jakarta Pusat pada Agustus 2026.
Seremonial re-grand opening digelar dalam suasana hangat, dihadiri sejumlah perwakilan brand, klien, pencinta mode, maupun selebritas papan yang antusias melihat koleksi perhiasan terbaru.
Peresmian ditandai prosesi pengguntingan pita oleh seniman, desainer, sekaligus Founder Wanda House of Jewels, Wanda Ponika.
Dia didampingi Ratna Sari Dewi Soekarno, desainer Tex Saverio, dan brand ambassador Wanda House of Jewels, Anggun C Sasmi.
Tamu lain yang menyita perhatian publik yakni Rossa, Marcello Tahitoe (Ello), Vina Panduwinata, Rizky Febian, dan Mahalini.
Di tengah suasana akrab, Ello berbagi cerita, bahwa Wanda House of Jewels telah beberapa kali menjadi pilihan saat mencari hadiah untuk istri, Cindy Maria.
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Momen manis lainnya datang dari Rizky Febian yang memberi kejutan perhiasan untuk Mahalini, bertepatan dengan perayaan anniversary pernikahan.
Wanda House of Jewels sejak lama dikenal sebagai salah satu rumah perhiasan pilihan para selebritas Tanah Air. Koleksi perhiasan karya Wanda House of Jewels hadir dalam berbagai momen penting seperti pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju, serta Alyssa Daguise-Al Ghazali.
Dalam acara tersebut, Anggun memperkenalkan salah satu ciri khas Wanda House of Jewels, yaitu penggunaan D Color, tingkat tertinggi dalam klasifikasi warna berlian.
Wanda House of Jewels akhirnya meresmikan butik terbaru di lantai 3 Plaza Indonesia, Jakarta Pusat pada Agustus 2026.
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