Dihadiri Kak Seto, Little Future Sukses Gelar Kamu Berharga Festival

jpnn.com, JAKARTA - Program Little Future sukses menggelar acara puncak bertajuk Kamu Berharga Festival di SDN 07 Cawang, Jakarta pada pada 29 Januari 2026.

Mengusung pendekatan art-based learning, acara itu menggabungkan seni, musik, dan pembelajaran interaktif untuk meningkatkan literasi kesadaran batas tubuh (body autonomy awareness) pada anak usia 6–12 tahun.

Kamu Berharga Festival mendapat dukungan dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) serta Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebagai bentuk sinergi antara gerakan edukasi dan kebijakan perlindungan anak di lingkungan sekolah.

Kegiatan itu dihadiri oleh Bapak Sarjoko, M.M., Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yang turut memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif Little Future.

Dia bahkan secara langsung membuka acara dan menyampaikan sambutan inspiratif kepada anak-anak yang hadir, mendorong mereka untuk berani menjaga diri, menghargai diri sendiri, serta tumbuh menjadi generasi yang kuat dan percaya diri.



Turut hadir pula Kak Seto Mulyadi, Ketua LPAI, yang memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan kegiatan.

“Saya sangat surprised dan kagum dengan reaksi anak-anak yang sangat antusias, begitu gembira. Inilah nuansa dunia pendidikan yang sehat, di mana anak-anak tidak tertekan. Luar biasa sekali dedikasi dari teman-teman Little Future dari LSPR yang telah menginisiasi acara ini. Semuanya terlihat sangat peduli dan memantapkan diri sebagai sahabat anak,” ungkap Kak Seto.

Dalam pesannya, Kak Seto juga menegaskan pentingnya kewaspadaan anak terhadap batas kontak fisik.

“Anak harus bisa membatasi kontak fisik dengan orang lain. Tetap waspada, bahkan dengan orang yang dekat sekalipun. Jangan sampai anak-anak menerima hal-hal tertentu dari orang dewasa karena diiming-imingi sesuatu," tambahnya.