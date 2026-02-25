Dihadiri Menteri Meutya, Indosat Meluncurkan Aplikasi Sahabat AI
jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat/IOH) meluncurkan aplikasi Sahabat AI dibilangan Jakarta Pusat pada Rabu (25/2).
Peluncuran aplikasi yang disebut paling Indonesia itu dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid.
Kehadiran platform AI berbasis aplikasi itu menandai langkah penting Indonesia menuju ekosistem AI yang berdaulat, inklusif, dan berakar pada kebutuhan lokal.
President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha mengatakan peluncuran Sahabat-AI mencerminkan tujuan besar Indosat dalam memberdayakan Indonesia.
“Sahabat-AI kami hadirkan bukan untuk Indosat, tetapi untuk Indonesia. Platform ini dibangun di atas keyakinan kami bahwa teknologi harus membawa manfaat bagi semua orang," ungkap Vikra.
Aplikasi Sahabat-AI bisa dimanfaatkan oleh siapa saja, mulai dari pelajar, kreator, pelaku usaha, hingga institusi publik.
"Sahabat-AI mudah diakses, dan dapat dimanfaatkan secara luas, kami menghadirkan fondasi inovasi yang dapat digunakan oleh individu, startup, pelaku usaha, maupun institusi publik di seluruh penjuru negeri,” tuturnya.
Dia menjelaskan aplikasi itu dirancang sebagai sahabat digital bagi seluruh masyarakat Indonesia yang benar-benar memahami cara berbicara, hidup, dan terhubung.
Indosat/IOH meluncurkan aplikasi Sahabat AI dibilangan Jakarta Pusat pada Rabu (25/2).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jamin Koneksi Lancar, Indosat Perkuat Sinyal di 75 Jalur Mudik Lebaran 2026
- Palembang Makin Kece! "Wong Kito Gaya Baru" Sekarang Lah Pacak 5G-an
- Perkuat Jaringan di Sumsel, Indosat Gunakan AI Untuk Tangkal Penipuan
- Ramadan Makin Tenang, Indosat Rilis Paket Data Internet, Harga Mulai Rp 20 Ribu
- Cegah Penipuan Digital, IM3 Perluas Fitur Satspam+ ke WhatsApp Call
- Sambut Ramadan, Tri Hadirkan Paket Data Isi Ulang Happy, Lebih Hemat