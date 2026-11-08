Dihadiri Ribuan Umat, Peresmian Si Mian Fo di PIK2 Jadi Momentum Kebersamaan
jpnn.com - Ribuan umat Tridarma berkumpul di Little Siam, Milenial Park, Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu (8/11/2026). Mereka menghadiri peresmian Si Mian Fo atau Dewa Brahma (Phra Phrom) yang berlangsung dalam suasana kebersamaan.
Sekitar 4.000 orang menghadiri kegiatan tersebut. Deretan kursi memenuhi koridor utama Little Siam, sementara berbagai bendera keagamaan menghiasi kawasan bernuansa Tailan itu.
Masyarakat yang hadir pada peresmian Si Mian Fo terlihat mengenakan pakaian berwarna kuning dan oranye. Mereka berkumpul untuk mengikuti rangkaian kegiatan keagamaan sekaligus menyambut kehadiran fasilitas spiritual baru di kawasan yang dikembangkan Agung Sedayu Group (ASG) itu.
Peresmian Si Mian Fo menjadi salah satu bentuk pemanfaatan kawasan perkotaan sebagai ruang untuk memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat.
Kegiatan itu melibatkan Majelis Tridharma Indonesia, pengurus Si Mian Fo PIK, serta Yayasan Sanggar Sinar Suci.
Doa peresmian dipimpin para anggota Biksu Sangha bersama Biksu Khanit Sannano Mahathera.
Susanti (48), umat Tridarma asal Jakarta Utara, menilai kegiatan tersebut memiliki makna kebersamaan yang kuat.
Ribuan umat Tridarma berkumpul di Little Siam, Milenial Park, Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu (8/11/2026).
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