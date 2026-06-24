Dihadiri Staf Khusus Presiden Kazakstan, Gekrafs Buka Peluang Kolaborasi Ekraf

jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) melantik Dewan Perwakilan Luar Negeri (DPLN) Gekrafs Kazakstan dalam rangkaian Creative Economy Diplomatic Mission 2026 yang digelar di Diplomat Hotel, Astana, Minggu (21/6) lalu.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Gekrafs memperluas jaringan ekonomi kreatif Indonesia di tingkat internasional sekaligus memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Kazakstan melalui kolaborasi sektor ekonomi kreatif.

Acara itu dihadiri Ketua Umum DPP Gekrafs Kawendra Lukistian, Staf Khusus Presiden Kazakstan Abayeva Arailym, jajaran pengurus DPP Gekrafs, diaspora Indonesia, mahasiswa Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI), pelaku usaha Kazakstan, komunitas kreatif, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Baca Juga: GEKRAFS Dorong Ekonomi Kreatif Indonesia Tembus Pasar Azerbaijan dan Kazakhstan

Dalam sambutannya, Kawendra mengatakan pembentukan DPLN Gekrafs Kazakstan merupakan langkah strategis untuk menghubungkan pelaku ekonomi kreatif Indonesia dengan jejaring internasional yang lebih luas.

Menurutnya, Kazakstan memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis Indonesia dalam pengembangan ekonomi kreatif, mengingat hubungan kedua negara yang selama ini telah terjalin dengan baik.

Kawendra mengatakan, Gekrafs Kazakstan harus bisa menjadi pipeline bagaimana mendistribusikan kebermanfaatan, baik itu untuk masyarakat Kazakstan maupun masyarakat Indonesia yang ada di Kazakstan.

"Harapan besar saya, Gekrafs Kazakstan bisa menjadi salah satu DPLN Gekrafs terbaik karena potensinya besar sekali,” ujar Kawendra, dalam keterangannya, Rabu (24/6).

Dia menambahkan sektor ekonomi kreatif memiliki ruang pertumbuhan yang luas karena menjadi bagian dari berbagai aktivitas masyarakat sehari-hari dan dapat menjadi sarana memperkuat hubungan antarmasyarakat kedua negara.