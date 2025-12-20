Dihadiri Tasya Kamila, English 1 Rayakan Pencapaian 2025

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan multinasional sekaligus jaringan sekolah bahasa Inggris, English 1, membuktikan komitmen untuk terus memperkuat kepemimpinan di industri pendidikan bahasa Inggris melalui inovasi yang berkelanjutan.

Sepanjang 2025, English 1 tidak hanya melakukan terobosan yang berfokus pada kualitas akademik, tetapi juga mengajak keterlibatan orang tua untuk membangun ekosistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan keluarga masa kini. Terlebih lagi, di tahun ini sebuah momen bersejarah terjadi: rebranding EF Kids & Teens menjadi English 1.

Sebagai bentuk apresiasi atas perjalanan dan pencapaian sepanjang tahun 2025, English 1 menggelar 'Leap to the Stars Gala Night', sebuah acara acara makan malam akhir tahun yang digelar di Ramayana Terrace, Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

English 1 mengundang sejumlah tamu spesial, yakni mantan penyanyi cilik yang kini menjadi seorang ibu, Tasya Kamila, ibu sekaligus influencer (mom-fluencer) yang aktif membagikan pengalaman belajar anaknya di English 1, serta para orang tua yang selama ini aktif mendukung perkembangan komunitas English 1.

Marketing Director English 1, Rhea Danaparamita mengatakan bahwa 2025 menjadi fase penting sekaligus penguatan arah bagi English 1.

Setelah 30 tahun beroperasi sebagai EF Kids & Teens, English 1 bertransformasi dengan semangat baru untuk terus relevan dan memberikan dampak yang lebih luas.

"Leap to the Stars Gala Night kami hadirkan sebagai bentuk apresiasi kami kepada para orang tua murid yang telah tumbuh bersama English 1, sekaligus refleksi atas berbagai inovasi yang kami kembangkan sepanjang tahun demi pengalaman belajar anak yang lebih baik lagi,” ungkap Marketing Director English 1, Rhea Danaparamita dalam keterangan resmi.

Menurutnya, English 1 melakukan inovasi berupa English 1 Reward, platform yang dirancang khusus untuk memberikan manfaat praktis non-akademik bagi orang tua.