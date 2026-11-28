Dihadiri Wabup Banyuwangi, Bea Cukai Musnahkan Rokok-MMEA Ilegal Senilai Rp1,57 Miliar
jpnn.com, BANYUWANGI - Bea Cukai melaksanakan pemusnahan barang kena cukai (BKC) ilegal pada Selasa (10/11).
BKC ilegal yang dimusnahkan, meliputi 858.364 batang rokok dan 3.551,8 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA).
Pemusnahan secara simbolis dilaksanakan di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan dilanjutkan di TPS3R Karetan.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II Muhammad Lukman, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur Arik Hariyono, serta Kepala Kantor Bea Cukai Banyuwangi Latif Helmi, bersama undangan dari berbagai unsur aparat penegak hukum.
Barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan Bea Cukai Banyuwangi bersama Satpol PP dan aparat penegak hukum.
Secara keseluruhan, total nilai barang tersebut diperkirakan mencapai Rp1,57 miliar dengan potensi kerugian penerimaan negara sebesar Rp1,004 miliar.
Dalam pelaksanaannya, rokok ilegal dimusnahkan dengan cara dibakar, sementara MMEA ilegal dimusnahkan dengan cara dituang.
Kepala Kantor Bea Cukai Banyuwangi Latif Helmi menyampaikan pemusnahan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban atas hasil pengawasan sekaligus langkah nyata untuk memastikan barang ilegal tidak kembali beredar di tengah masyarakat.
Bea Cukai dan Pemkab Banyuwangi memusnahkan BKC ilegal senilai Rp1,57 miliar, berupa rokok dan minuman beralkohol (MMEA) pada Selasa (10/11)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Penanganan Perkara Kepabeanan di Banten Makin Kuat Berkat Sinergi Bea Cukai dan Polri
- Bea Cukai Salurkan Bantuan Perlengkapan Sekolah kepada Masyarakat Kampung Ayuka
- Tegas, Bea Cukai Riau dan Pekanbaru Musnahkan Barang Ilegal Senilai Rp28,23 Miliar
- Bea Cukai Edukasi Mahasiswa UIN Surabaya dan Semarang tentang Kepabeanan
- Ikhtiar Bea Cukai Malang Tekan Peredaran Rokok Ilegal, Sasar Pedagang di Desa-desa
- Dorong Kepatuhan dan Daya Saing Industri, Bea Cukai Asistensi Pelaku Usaha di Daerah Ini