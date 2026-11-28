jpnn.com, BANYUWANGI - Bea Cukai melaksanakan pemusnahan barang kena cukai (BKC) ilegal pada Selasa (10/11).

BKC ilegal yang dimusnahkan, meliputi 858.364 batang rokok dan 3.551,8 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA).

Pemusnahan secara simbolis dilaksanakan di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan dilanjutkan di TPS3R Karetan.

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Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II Muhammad Lukman, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur Arik Hariyono, serta Kepala Kantor Bea Cukai Banyuwangi Latif Helmi, bersama undangan dari berbagai unsur aparat penegak hukum.

Barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan Bea Cukai Banyuwangi bersama Satpol PP dan aparat penegak hukum.

Secara keseluruhan, total nilai barang tersebut diperkirakan mencapai Rp1,57 miliar dengan potensi kerugian penerimaan negara sebesar Rp1,004 miliar.

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Dalam pelaksanaannya, rokok ilegal dimusnahkan dengan cara dibakar, sementara MMEA ilegal dimusnahkan dengan cara dituang.

Kepala Kantor Bea Cukai Banyuwangi Latif Helmi menyampaikan pemusnahan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban atas hasil pengawasan sekaligus langkah nyata untuk memastikan barang ilegal tidak kembali beredar di tengah masyarakat.