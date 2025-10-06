menu
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » Dihantam di Tikungan Mandalika, Marc Marquez Tak Meledak, Johann Zarco Angkat Topi!

Dihantam di Tikungan Mandalika, Marc Marquez Tak Meledak, Johann Zarco Angkat Topi!

Dihantam di Tikungan Mandalika, Marc Marquez Tak Meledak, Johann Zarco Angkat Topi!
Marc Marquez jatuh. Foto: Danilo Di Giovanni/AS

jpnn.com - Marc Marquez menunjukkan kelasnya sebagai pembalap besar di tengah insiden panas MotoGP Indonesia 2025.

Dalam race di Sirkuit Mandalika, Minggu (5/10/2025), pembalap Ducati Lenovo itu gagal menyentuh garis finis.

Kuda besi yang ditunggangi Marquez dihantam Marco Bezzecchi dari belakang pada lap pertama hingga terjatuh.

Marquez tak Meledak, Tetap Tenang

Meski begitu, Marquez tak sedikit pun meluapkan amarah. Sebaliknya, dia memilih bersikap tenang dan berjiwa besar.

Dalam unggahan media sosialnya, Marquez menegaskan bahwa insiden tersebut adalah bagian dari risiko balapan.

"Tolong, jangan ada yang marah kepada Marco (Bezzecchi). Tidak ada yang melakukannya dengan sengaja," tulis Marquez.

Zarco Kagum pada Sikap Marquez

Sikap Marquez di tengah kekecewaan besar itu memancing pujian dari banyak pihak, termasuk Johann Zarco.

Melalui Instagram Story miliknya, rider Castrol Hoda itu mengangkat topi untuk rekan satu lintasannya tersebut.

