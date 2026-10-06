Dihujat Netizen Malaysia, Jennifer Coppen Beri Tanggapan Begini

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Jennifer Coppen buka suara mengenai hujatan warganet Malaysia yang belakangan ramai di sosial media.

Dia mengaku sempat merasa sedih, tetapi dia memilih untuk bersikap cuek dan tak ambil pusing.

Meski begitu, dia menyayangkan hujatan itu turut menyeret nama putrinya, Kamari.

Perempuan 25 tahun itu meminta agar anak kecil tak dilibatkan dalam persoalan tersebut.

"Iya, sedih dengarnya tapi it's okay, kayak aku sudah biasa dihujat jadi aku sudah bodo amatlah kalau misalkan aku dihujat, tapi tolonglah enggak usah bawa-bawa anak kecil ya. Kalau misalkan kalian orang dewasa menghujatnya bawa anak kecil sih kalian agak tempe banget ya," ujar Jennifer Coppen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, belum lama ini.

Walau ada keinginan untuk melaporkan para pemilik akun yang menghujat ke jalur hukum, tetapi da memilih untuk mengurungkan niat tersebut.

Jennifer Coppen memilih untuk tak mengambil pusing hujatan-hujatan itu.

"Sebenarnya kalau aku sih pengin banget rasanya membalas semua satu per satu, pengin rasanya meng-kasusin satu per satu, tapi nanti penjara penuh ya, jadi mending jangan. Baiknya aku diamin dan cuekin, and that's what I'm doing, kayak aku enggak terlalu ngebiarin apa negative people get into my mind, I don't care what they say, yeah they can keep talking but I don't care, so," tuturnya.