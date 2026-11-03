Diikuti 120 Pegolf, Deltamas Golf Tournament 2026 Sukses Digelar di Rancamaya
jpnn.com, BOGOR - Deltamas menggelar turnamen Golf 2026 yang digelar di Rancamaya Golf & Country Club, Bogor, pada Sabtu (24/10).
Sebanyak 120 pegolf yang terdiri atas tenant Kota Deltamas dan masyarakat pencinta golf mengikuti ajang Deltamas Golf Tournament 2026 itu.
Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen itu menjadi wadah bagi komunitas Kota Deltamas untuk berkumpul, mempererat silaturahmi, serta membangun interaksi dalam suasana yang sportif dan penuh kebersamaan.
Turnamen ini turut dihadiri oleh para tamu undangan dari instansi pemerintahan, khususnya Kabupaten Bekasi dan jajaran Direksi Kota Deltamas.
Para peserta berkesempatan memperebutkan berbagai penghargaan dalam sejumlah kategori permainan.
Salah satu yang menjadi daya tarik turnamen adalah kategori hole-in-one dengan hadiah berupa satu unit rumah di Meliora, Kota Deltamas, uang tunai senilai Rp100 juta dan satu unit mobil Hyundai.
Kehadiran hadiah tersebut turut menambah antusiasme peserta sepanjang pertandingan.
Direktur Operasional PT Puradelta Lestari Tbk Tommy Satriotomo mengatakan Deltamas Golf Tournament dihadirkan sebagai bagian dari upaya untuk terus membangun hubungan yang baik dengan para tenant dan komunitas di Kota Deltamas.
Deltamas menggelar turnamen Golf 2026 yang digelar di Rancamaya Golf & Country Club, Bogor, pada Sabtu (24/10).
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