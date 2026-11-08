Diikuti 250 Merek Waralaba dan UMKM, IFBC 2026 Targetkan Nilai Transaksi Rp600 Miliar
jpnn.com, BSD CITY - Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) bersama PT Neo Expo Promosindo kembali menggelar pameran waralaba Info Franchise & Business Concept Expo (IFBC) 2026 edisi ke-182 di ICE BSD, Tangerang, pada 6–8 November 2026.
Mengusung tema 'Grow Beyond Boundaries', pameran berskala nasional itu dirancang untuk memperkuat daya saing sekaligus menumbuhkan semangat kewirausahaan di tengah era ekonomi yang dinamis.
“Maksudnya adalah agar para pengusaha ini yang dari UMKM naik kelas jadi wirausaha yang sudah wirausaha bisa sustainable," kata Public Relation PT Neo Expo Promosindo, Freddy Ferdianto di Senayan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.
Pameran penutup dari rangkaian tur enam kota yang dihelat sejak 2006 ini menghadirkan 250 jenama lintas sektor dengan opsi modal investasi kemitraan, mulai dari Rp10 juta hingga di bawah angka tersebut.
Pihak penyelenggara mematok target kunjungan sebanyak 12.000 orang, setelah pada edisi Februari sebelumnya membukukan 9.000 pengunjung.
“Target transaksi tadi kami informasikan ke teman-teman media sih harapan kami bisa di Rp600 miliaran, ya," tuturnya.
Kehadiran jajaran brand yang komprehensif memberikan kesempatan bagi calon pelaku usaha untuk melakukan konsultasi langsung, membandingkan proyeksi investasi, hingga mendapatkan promo kemitraan khusus selama pameran berlangsung.
Tak kalah menarik pada pameran tersebut hadir pula Klinik Bisnis Kementerian Perdagangan, Klink Bisnis Kementerian UMKM, dan juga Klinik Bisnis dari Asosiasi Franchise Indonesia yang memberikan konsultasi dan pembinaan gratis hanya selama pameran berlangsung.
Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) bersama PT Neo Expo Promosindo kembali menggelar pameran waralaba Info Franchise & Business Concept Expo (IFBC) 2026.
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