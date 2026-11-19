jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 650 perusahaan dari 22 negara hadir di pameran Plastics & Rubber Indonesia (PRI) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 17–20 November 2026.

Pameran dengan area seluas 16.500 meter persegi ini menargetkan 18.000 pengunjung selama empat hari penyelenggaraan.

Mengusung tema 'The Most Comprehensive Upstream to Downstream Plastics & Rubber Industry Event in Indonesia', perhelatan ini mencakup mesin pengolahan, bahan baku, cetakan, hingga daur ulang.

Portfolio Director PT Pamerindo Indonesia Meysia Stephannie mengatakan PRI 2026 mempertemukan berbagai kebutuhan industri plastik dan karet.

Pameran tersebut juga mendorong interaksi antarpelaku industri, pertukaran pengetahuan, serta peluang membangun kemitraan.

"Kami berharap pertemuan ini dapat membuka perspektif dan peluang baru bagi perkembangan industri di Indonesia," kata Meysia di Jakarta Pusat, baru-baru ini

Penyelenggaraan ini sejalan dengan catatan Bank Indonesia mengenai Prompt Manufacturing Index (PMI-BI) industri pengolahan triwulan III 2026 yang naik menjadi 52,28 dari sebelumnya 51,43.

Subsektor karet, barang dari karet, dan produk plastik pun berada dalam fase ekspansi.