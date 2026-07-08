menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Diikuti 981 Atlet dari 17 Negara, Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 Resmi Dimulai

Diikuti 981 Atlet dari 17 Negara, Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 Resmi Dimulai

Diikuti 981 Atlet dari 17 Negara, Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 Resmi Dimulai
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pertandingan Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 yang digelar di GOR Jaya Raya, Bintaro. Foto: Ilustrasi/Jaya Raya

jpnn.com, BINTARO - Ajang Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 kembali digelar mulai Selasa (7/7) di Bintaro, Tangerang Selatan.

Ketua Harian Jaya Raya, Rosiana Tendean mengungkapkan turnamen ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang klub Jaya Raya dalam mendukung regenerasi atlet bulu tangkis Indonesia.

Kompetisi itu juga sebagai kesempatan bagi pebulu tangkis Indonesia untuk mendapatkan pengalaman bertanding internasional.

Baca Juga:

Hal tersebut sangat penting lantaran pebulu tangkis muda perlu mengoleksi poin peringkat dunia tanpa harus mengikuti kejuaraan di luar negeri.

“Ajang Jaya Raya Junior International Grand Prix merupakan salah satu bentuk komitmen kami dalam mendukung regenerasi bulu tangkis Indonesia," kata Rosiana Tendean

“Turnamen ini memberi kesempatan kepada atlet-atlet muda untuk mendapatkan pengalaman bertanding internasional, mengukur kemampuan mereka melawan pemain dari berbagai negara,” sambung wanita yang akrab disapa Rosi itu.

Baca Juga:

Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 diikuti 981 atlet dari 17 negara. Peserta siap berlaga dalam turnamen berhadiah USD 25 ribu itu.

Rosi berharap ke depannya ajang ini menjadi wadah strategis untuk mengasah kemampuan atlet muda..

Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 jadi wadah pebulu tangkis muda mengumpulkan poin internasional tanpa ikut turnamen di luar negeri

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI