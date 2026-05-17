Diikuti Belasan Ribu Peserta, Digiland Run 2026 Perkuat Sport Tourism di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti posisi strategis Ibu Kota sebagai destinasi wisata olahraga atau sport tourism unggulan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri pelepasan (flag off) kategori Half Marathon dalam ajang Digiland Run 2026 di Plaza Utara Gelora Bung Karno (GBK), Minggu pagi.

"Mengapresiasi penyelenggaraan Digiland Run 2026 yang dinilai berhasil menghadirkan energi positif sekaligus memperkuat posisi Jakarta sebagai destinasi sport tourism unggulan di Indonesia," kata Pramono di Plaza Utara Gelora Bung Karno, Minggu pagi.

Kehadiran Pramono sekaligus menandai dimulainya salah satu ajang lari terbesar di ibu kota yang diikuti ribuan peserta dari dalam maupun luar negeri.

Dalam sambutannya, Pramono menyebut, kegiatan olahraga berskala internasional seperti ini mampu memberikan dampak positif bagi citra kota, ekonomi, hingga gaya hidup sehat masyarakat.

"Saya menyampaikan apresiasi kepada PT Telekomunikasi Selular, sponsor, insan media, komunitas lari, dan seluruh pelari karena telah memenuhi Kota Jakarta dengan energi positif dan semangat yang luar biasa hari ini," ujar Pramono.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berkomitmen membangun kota yang ramah bagi pelari maupun pejalan kaki.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembenahan infrastruktur, pengembangan ruang publik, hingga penyediaan fasilitas olahraga yang aman dan nyaman bagi masyarakat.