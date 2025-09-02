Diikuti Lebih Dari 20 Ribu Pelamar, Pegadaian Future Leader Program 2025 Resmi Ditutup

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian resmi menutup pendaftaran Pegadaian Future Leader Program (PFLP) 2025 pada 31 Agustus lalu.

Program rekrutmen ini berhasil menarik minat 19.783 pelamar eksternal dari berbagai daerah di Indonesia.

Selain itu, Pegadaian juga membuka kesempatan bagi karyawan berstatus pegawai kontrak untuk mengikuti PFLP Internal 2025 dengan jalur yang berbeda dan tercatat diikuti oleh 336 orang pelamar.

Sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mencari talenta emas sekaligus mendukung program pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, PFLP 2025 diharapkan dapat menjaring generasi muda terbaik bangsa khususnya generasi muda dan fresh graduate untuk bergabung dan berkontribusi bersama Pegadaian dalam mewujudkan visi #MengEMASkanIndonesia.

Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan PT Pegadaian, Riana Rifani mengungkapkan PFLP merupakan development program yang menjadi wadah pengembangan karir bagi calon pemimpin masa depan perusahaan.

Melalui program ini, Pegadaian memberikan kesempatan yang sama bagi pelamar, baik dari eksternal maupun internal untuk berkembang, berkarir dan menjadi bagian dari perjalanan panjang Pegadaian dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Indonesia.

“Melalui PFLP 2025, Pegadaian berupaya menghadirkan proses seleksi yang transparan, objektif, dan profesional untuk menemukan talenta-talenta terbaik. Antusiasme yang luar biasa dari para pelamar menunjukkan bahwa Pegadaian semakin menjadi pilihan karir yang menjanjikan bagi generasi muda, terlebih setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai pelopor Bank Emas pertama di Indonesia," ujar Riana.

"Kami percaya, kehadiran talenta baru akan memperkuat transformasi perusahaan dan membawa Pegadaian semakin relevan di era digital,” imbuhnya.