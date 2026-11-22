Diiming-imingi Gaji Besar, NS Nyaris Dikirim Jadi ART di Irak
jpnn.com, BANDUNG - Seorang wanita asal Cianjur berinisial NS ditangkap Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Jawa Barat lantaran diduga melakukan perdagangan manusia.
Penangkapan ini berawal dari laporan polisi pada 18 November 2026.
Polisi kemudian bergerak melakukan penyelidikan dan penyidikan guna mengungkap kasus tersebut.
Korban diketahui berinisial S, warga Kabupaten Bandung. NS memanfaatkan kondisi korban yang tengah terhimpit ekonomi.
Tersangka kemudian menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga (ART) di negara Irak. Agar korban tergiur, NS mengiming-iminginya dengan gaji besar.
"Yang bersangkutan ini akan diberangkatkan sebagai ART di Irak. Irak saat ini kondisinya masih dalam konflik. Nah, di sini diiming-imingi gaji besar. Di mana wilayah Timur Tengah merupakan negara yang melakukan moratorium," kata Hendra dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).
Setelah itu, NS memproses berbagai persyaratan agar S bisa berangkat ke luar negeri. Proses tersebut di antaranya medical check up, pembuatan visa hingga paspor.
"Nah di sini harapannya (tersangka) bahwa yang bersangkutan ini juga mendapatkan imbalan dari agen-agen yang di luar negeri itu untuk merekrut ini. Imbalannya cukup besar, ya," ungkapnya.
Wanita asal Cianjur ditangkap Polda Jabar karena diduga merekrut warga Bandung untuk dikirim menjadi ART ke Irak dengan iming-iming gaji besar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Aplikasi Anti-Scam OJK Bisa Bantu Masyarakat Verifikasi Transaksi dan Sumber Informasi
- 2 Pemuda di Jateng Ditangkap Polda Sumsel terkait Penipuan Daring Rp581 Juta
- Ditipu Miliaran Rupiah, Lisa Mariana: Pelakunya Ada Tiga
- Lisa Mariana Ditipu Mantan Karyawan, Rugi Hingga Rp1 Miliar
- Dijanjikan Gaji Fantastis di Malaysia, 2 Gadis Bandung Justru Jadi PSK
- Polda Jatim Tahan Tersangka Penipuan dengan Kedok Arisan, Korban Merugi Miliran Rupiah