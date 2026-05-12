Diisukan Bakal Menikah Lagi, Desta Beri Respons Tegas

Desta Mahendra. Foto Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Desta Mahendra memberikan respons soal isu dirinya bakal kembali menikah.

Melalui unggahan di Instagram storynya, anggota klub motor The Prediksi itu lantas menepis soal isu tersebut.

"Buat yang dari tadi ramai pada nanyain... Aku masih sama seperti ini. Terima kasih," tulisnya melalui Instagram storynya. dikutip Selasa (12/5).

Dalam video yang menyertai unggahannya itu, dia menjelaskan alasannya dengan lebih rinci.

Desta merasa aneh soal ide mencari sosok ibu tiri bagi anak-anaknya.

"Gue sih tidak akan mencari ibu baru untuk anak-anak gue," tuturnya dalam video.

"Enggak tahu ya, berasa kayak aneh saja kali ya, anak-anak punya ibu baru," tambahnya.

Sebab bagi pria 49 tahun tersebut, perasaan dan juga kebahagiaan anak-anaknya merupakan prioritasnya.

