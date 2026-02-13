menu
Diisukan Cerai dari Nia Ramadhani, Ardi Bakrie: Enggak Benar

Pengusaha Ardi Bakrie saat diwawancarai awak media seusai mengisi acara jumpa pers One Pride MMA di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (13/2). Foto: Djainab Natalia Saroh/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Ardi Bakrie angkat bicara terkait isu perceraian yang belakangan beredar di media sosial.

Kabar tersebut mencuat setelah muncul spekulasi warganet mengenai kondisi rumah tangganya dengan Nia Ramadhani.

Isu cerai itu ramai diperbincangkan setelah sejumlah unggahan di akun media sosial mereka dinilai jarang menampilkan kebersamaan.

"Enggak benar (gosip cerai)," kata Ardi Bakrie singkat kepada awak media seusai menghadiri jumpa pers One Pride MMA di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (13/2).

Sebelumnya, dia sempat mengungkapkan kekesalannya diisukan bercerai dari Nia Ramadhani.

Kekesalan Ardi terekam dalam sebuah video yang diunggah ulang oleh akun TikTok @bubuymoy2.

Dalam video itu, Ardi Bakrie terlihat menjemput Nia Ramadhani yang baru pulang dari luar negeri.

Di tengah perbincangan, Ardi menyinggung langsung soal rumor yang beredar.

Pengusaha Ardi Bakrie bantah isu cerai dengan Nia Ramadhani, sebut gosip tak benar.

