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Diisukan Hamil, BCL: Hello, 43 Tahun

Diisukan Hamil, BCL: Hello, 43 Tahun
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Penyanyi sekaligus aktris Bunga Citra Lestari (BCL). Foto: Instagram/bclsinclair

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL) dikabarkan tengah hamil calon buah hatinya dengan Tiko Pradipta Aryawardhana.

Kabar soal kehamilan itu bahkan sempat viral di media sosial.

Menanggapi kabar tersebut, BCL mengatakan saat itu, dirinya seusai makan dan juga hormon.

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Menurutnya, hal itu wajar dialami oleh perempuan seusianya.

"Sedih tahu enggak, kayak kalian paham enggak sih hormon-hormon wanita 40-an ini enggak sih, beb? Ya kan sih? Jadi kayak, ya maaf, mungkin aku lagi habis makan," ujar Bunga Citra Lestari di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan.

Pelantun Pernah Muda itu menilai sudut pengambilan gambar atau angle juga memengaruhi.

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Selain itu, kondisi perutnya kala itu juga sedang kembung. Tak mau ambil pusing, BCL justru menanggapi santai isu yang menyebutnya hamil tersebut.

"Angle definitely salah. Terus lagi, maaf ya, lagi period. Jadi tentunya lagi bloat. Ngerti kan ya kalau perempuan ya? Jadi kayak buat aku sih itu kayak aku ngomong kan di Threads tuh buat lucu-lucuan saja sebenarnya. Karena aku tahu kalau di sana pasti nyambarnya aneh-aneh terus pada ngirimin, 'Oh ini hampir melahirkan! Sudah lahir! Lahirlah ini, anakku sudah lahir!', begitu," tuturnya.

Penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL) dikabarkan tengah hamil calon buah hatinya dengan Tiko Pradipta Aryawardhana.

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