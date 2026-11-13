Diisukan Hamil, Natasha Wilona: Aku Speechless
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Natasha Wilona mendadak diterpa isu tak sedap yang menyebutnya sedang hamil di luar nikah.
Perempuan 27 tahun tersebut, bahkan dirumorkan bersiap melangsungkan pernikahan.
Natasha Wilona lantas mengungkapkan dirinya mendapat banyak direct message (DM) karena adanya unggahan anonim di platform Threads.
Dalam utas tersebut, sang warganet menuliskan teka-teki kontroversial mengenai adanya seorang yang bakal segera menikah karena diduga hamil duluan.
Meski utas itu tak menyebutkan nama maupun inisial tertentu, tetapi muncul spekulasi liar yang mengarah kepada Natasha Wilona.
Menanggapi kehebohan itu, bintang sinetron Anak Jalanan tersebut mengaku terkejut sekaligus heran dengan rumor yang beredar di media sosial.
“Di DM banyak orang karena tiba-tiba ada berita tentang seseorang yang tidak disebutkan nama atau inisialnya karena hamil dan mau menikah sebentar lagi. Omg LOL," ujar Natasha Wilona melalui akunnya di Threads, dikutip Kamis (12/11).
Pemain film Janji Darah itu pun merasa heran dan tak habis pikir dengan rumor tak berdasar tersebut.
Aktris Natasha Wilona mendadak diterpa isu tak sedap yang menyebutnya sedang hamil di luar nikah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Umumkan Kehamilan, Fanny Ghassani: Alhamdulillah, Setelah Penantian Selama 9 Tahun
- Komdigi Respons Isu Shadowban Terhadap Konten Kritik Pemerintah di Media Sosial
- Survei Omniki: Ada Perbedaan Sikap Publik dan Pemerintah soal Konflik Timteng
- UATAS Dorong Nasabah Makin Bijak Kelola Keuangan
- Beredar Kabar Kim Jong-un Meninggal Dunia, Pemerintah Korut Buru-Buru Lakukan Ini
- Tertarik Pada Dunia Fashion Membawa Frantie Jadi Konten Kreator