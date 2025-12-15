Diisukan Jadi Simpanan Menteri, Davina Karamoy: Aku Sudah di Tahap Ikhlas
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Davina Karamoy akhirnya angkat bicara menanggapi isu menjadi perempuan simpanan menteri era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Davina merespons gosip tersebut melalui kolom komentar di unggahan akun Instagram gosip_danu.
Dia mengaku sempat kebingungan saat pertama kali membaca tudingan yang dinilainya tidak masuk akal.
Menurut Davina, isu yang beredar sudah terlalu jauh dan tidak berdasar.
Meski begitu, dia memilih untuk tidak terpancing emosi dan mencoba menyikapinya dengan kepala dingin.
“Aku sudah di tahap ikhlas mereka mau ngomong apa atau menebar fitnah apa pun,” tulis Davina, dikutip Minggu (14/12).
Dia pun memahami risiko menjadi figur publik, termasuk harus menghadapi berbagai komentar dan spekulasi dari warganet.
Namun demikian, Davina menegaskan bahwa dirinya tetap memiliki batas kesabaran, terutama jika isu yang berkembang menyentuh ranah pribadi dan mencemarkan nama baik.
Aktris Davina Karamoy akhirnya buka suara menanggapi gosip miring yang menyeret namanya di media sosial.
