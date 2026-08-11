Diisukan Sakit dan Mundur dari Jabatan, Pratikno Jawab Begini

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menanggapi isu mengenai dirinya yang sakit dan mundur dari jabatan.

Pratikno menegaskan dirinya saat ini dalam kondisi sehat, serta sedang menjalankan tugas sebagai menteri.

“Satu, mau sakit enggak, mundur enggak. Lagi bertugas kok. Lagi bertugas,” ucap Pratikno dalam sambungan telepon, pada Selasa (11/8).

Dia lalu menjelaskan dirinya kini tengah turun lapangan ke kawasan Bromo, Jawa Timur yang terjadi kebakaran.

“Tadi pagi-pagi jam 6.30 WIB saya berangkat ke Malang, terus kemudian ke Bromo. Kami rapat koordinasi untuk percepatan pemadaman kebakaran di Bromo,” kata dia.

Eks Menteri Sekretaris Kabinet itu bilang bahwa ada 36 titik kebakaran karena cuaca yang berada pada puncak kemarau.

Dia pun memerintahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk terus menyiram kawasan yang terbakar.

“Terus kami juga antisipasi jangan sampai (api) merembet lagi. Terus kami tadi juga dengan Pangdam untuk antisipasi di rawan-rawan kebakaran yang lain,” tambahnya. (dit/jpnn)