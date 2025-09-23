Dijadwalkan Mediasi di Bareskrim Polri, Lisa Mariana & Ridwan Kamil Kompak Hanya Diwakili Kuasa Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Ridwan Kamil dan Lisa Mariana dijadwalkan menjalani mediasi di Bareskrim Polri, pada Selasa (23/9).

Namun, Lisa Mariana tak hadir dan hanya diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya terkait agenda mediasi tersebut.

Kuasa hukum Lisa Mariana, Jon Boy Nababan menuturkan, kliennya tak bisa hadir karena faktor kesehatan.

"Tidak bisa hadir karena tadi kabarnya sakit. Jadi, kami mewakili untuk undangan mediasi. Agendanya hari ini mediasi. Jadi mungkin diwakilkan oleh kedua belah pihak nih, kuasa hukumnya saja," ujae Jon Boy Nababan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

Ridwan Kamil juga tak hadir dan diwakilkan oleh tim kuasa hukum dalam agenda mediasi hari ini.

Jon Boy membantah Lisa Mariana tak hadir karena mantan Gubernur Jawa Barat itu juga absen.

"Oh enggak. Memang seharusnya Lisa mau hadir, cuma karena tadi pagi dibilang katanya greges badannya meriang, makanya enggak hadir. Jadi bukan gara-gara karena RK enggak ada, terus beliau enggak hadir," tuturnya.

"Toh juga, kan, memang sudah dikuasakan oleh kuasa hukumnya ya sah-sah saja sih masing-masing mau RK enggak hadir atau pun Lisa enggak hadir ya," sambungnya.