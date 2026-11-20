jpnn.com, BANDUNG - Polresta Bandung memulangkan 10 orang, tujuh di antaranya warga Pangalengan, Kabupaten Bandung, yang terlantar di Halmahera, Maluku Utara, seusai gagal bekerja.

Ke tujuh orang itu tiba di Mapolresta Bandung pada Jumat (20/11/2026) pagi, setelah menempuh perjalanan panjang dari Maluku.

Mereka tertahan dan tidak bisa pulang selama hampir satu bulan dikarenakan tidak ada ongkos.

Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto mengatakan para korban yang telantar itu tiba di Bandung dengan kondisi sehat dan selamat.

"Berawal dari informasi di media sosial mengenai adanya warga Kabupaten Bandung yang telantar di daerah Maluku. Kami mencari informasi terkait kebenarannya, apakah benar ada warga Kabupaten Bandung di sana, setelah dilakukan pengecekan ternyata benar," kata Tri seusai menjemput para korban di Mapolresta Bandung.

Perwira Menengah Polri itu menjelaskan kronologi kejadian ini berawal dari proyek pekerjaan yang dijanjikan oleh seorang perekrut.

Awalnya mereka dijanjikan bekerja di Bengkulu, tetapi saat di bandara, perjalanan berubah menuju Halmahera.

Setibanya di Halmahera, ke-10 orang itu yang awalnya dijanjikan pekerjaan, justru tidak jadi karena proyek sudah dikerjakan oleh pihak lain.