Dijodohkan dengan Fuji, Reza Arap Beri Penjelasan Begini

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Reza Oktovian alias Reza Arap angkat bicara terkait isu perjodohan dirinya dengan selebgram Fuji Utami yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.

Isu tersebut mencuat setelah keduanya terlihat berada di acara yang sama, hingga memicu spekulasi warganet mengenai kedekatan hubungan mereka.

Menanggapi hal itu, Reza Arap secara tegas meminta publik untuk menghentikan aksi menjodoh-jodohkan dirinya dengan Fuji yang dinilai sudah berlebihan.

Dia mengungkapkan bahwa isu tersebut tidak hanya berdampak pada dirinya, tetapi juga membuat pihak keluarga Fuji merasa tidak nyaman.

“Cukuplah! Bapaknya sudah risih. Enggak enak gua, jadi sudahan yah,” ujar Reza dalam siaran langsung Marapthon di YouTube, Sabtu (4/4).

Reza juga menekankan bahwa dirinya berharap para penggemar maupun pengguna media sosial dapat lebih bijak dalam menyikapi interaksi antarfigur publik.

Menurutnya, respons yang berlebihan justru dapat menimbulkan tekanan bagi pihak-pihak yang terlibat.

“Jadi gue minta udahan ya (perjodohan). Gue juga manusia,” tegasnya.