Dijodohkan dengan Virgoun, Dewi Perssik Minta Maaf kepada Eva Manurung

Dewi Perssik. Foto: Instagram/dewiperssik9

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut, Dewi Perssik akhirnya menyampaikan respons setelah dijodoh-jodohkan dengan Virgoun.

Adapun dirinya awalnya dijodoh-jodohkan oleh ibunda Virgoun, Eva Manurung.

"Mami Eva bisa menelepon 15 sampai 20 kali," kata Dewi Perssik dalam tayangan Intens Investigasi di YouTube baru-baru ini.

Pelantun Mimpi Manis itu sering dihubungi dan dipuji oleh Eva Manurung.

Dewi Perssik dinilai sebagai sosok perempuan yang layak menjadi ibu dari anak-anak Virgoun.

Akan tetapi, dia merasa bisa menyayangi anak Virgoun tanpa harus mengikuti kemauan Eva Manurung.

“Maaf ya Mami Eva, kan enggak harus jadi istrinya Mas Virgoun. Aku bisa kok jadi mamanya anak-anak karena aku senang sekali sama anak kecil," beber Depe, sapaannya.

Dewi Perssik mengatakan dirinya belum bisa dijodoh-jodohkan dengan Virgoun.

Penyanyi dangdut, Dewi Perssik akhirnya menyampaikan respons setelah dijodoh-jodohkan dengan Virgoun.

