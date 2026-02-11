menu
Dikabarkan Bakal Menikah Setelah Lebaran, El Rumi Bilang Begini

Pasangan El Rumi dan Syifa Hadju. Foto: Instagram/syifahadju

jpnn.com, JAKARTA - Hari bahagia pasangan aktor El Rumi dan Syifa Hadju tampaknya semakin dekat.

Pasangan selebritas itu dikabarkan bakal menggelar pernikahan setelah Lebaran.

Adik Al Ghazali itu lantas buka suara mengenai rumor rencana pernikahannya itu.

Baca Juga:

Alih-alih berkomentar panjang, El hanya meminta didoakan yang baik-baik.

"Doain aja," ujar El Rumi di kawasan Senopati, Jakarta Selatan pada Rabu (11/2).

Senada dengan sang pujaan hati, Syifa Hadju juga memilih irit berbicara.

Baca Juga:

Perempuan 25 tahun tersebut mengaku persiapan pernikahan berjalan lancar.

"Lancar, Alhamdulillah," ucap Syifa Hadju.

