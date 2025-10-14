Dikabarkan Jual Rumah, Andre Taulany Bilang Begini

menu
Andre Taulany. Foto: Firda Junita/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus komedian Andre Taulany tengah menjalani sidang perceraian dengan istrinya, Rien Wartia Trigina alias Erin.

Di tengah proses perceraiannya itu, muncul kabar bahwa Andre Taulany menjual rumahnya.

Akan tetapi, kabar tersebut langsung dibantah oleh pria 51 tahun itu.

"Gosip," ujar Andre Taulany di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Selasa (14/10).

Ditanyai lebih lanjut mengenai kabar tersebut, dia justru mempertanyakan sumber informasi itu.

"Tahu dari mana, saya saja enggak tahu, rumah saya itu, saya saja enggak tahu," kata Andre Taulany.

Pemain film Kang Mak From Pee Mak itu menegaskan, dirinya memang tak pernah berniat menjual rumah tersebut.

"Enggak, enggak dijual," ucap Andre Taulany.

