Dikabarkan Kabur ke Luar Negeri, Eko Patrio: Boro-Boro, Rumah Saja Sekarang Ngontrak

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI nonaktif Eko Patrio dikabarkan mengumpet di luar negeri ketika kericuhan terjadi di Jakarta.

Pria 54 tahun itu membantah isu tersebut.

"Boro-boro mengumpet di luar negeri. Rumah saja sekarang ngontrak di pinggiran Jakarta. Keluar negeri bagaimana ceritanya," ujar Eko Patrio di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (12/9) malam.

Namun, kekinian dia memutuskan untuk muncul ke hadapan publik, tepat di Polda Metro Jaya karena untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadal Rian, pria yang menyelamatkan kucingnya.

"Terus, kenapa saya memberanikan diri, karena saya lihat, Rian, tanggung jawab saya. Ada orang yang sudah baik, tiba-tiba saya kok melepas begitu saja," ucap Eko Patrio.

"Saya dapat support dari Viona, tetapi memang jujur, saya keluar ke Polda tuh karena Rian, enggak ada apa-apa lagi, karena saya liat Riyan ada niat baik ngurusin kucing saya," sambungnya.

Adapun setelah kejadian penjarahan itu, suami Viona Rosalina tersebut belum kembali ke rumahnya.

Eko Patrio mengaku dirinya dan keluarga masih tinggal di sebuah rumah kontrakan.