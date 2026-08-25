Dikabarkan Pindah ke PSI, Dedi Mulyadi Tegas Bilang Begini

jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menepis rumor yang menyebutkan dirinya bakal pindah haluan dari Partai Gerindra ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Dia menegaskan, kabar yang mendadak viral dan menjadi perbincangan oleh warganet di media sosial itu sama sekali tidak berdasar.

Dedi mengaku terkejut saat pertama kali mendengar desas-desus kepindahannya ke partai pimpinan Kaesang Pangarep itu.

Katanya, wacana tersebut beredar tanpa alasan yang jelas dan tidak perlu ditanggapi secara berlebihan.

Dia pun menekan, kedudukannya di struktur kepengurusan Partai Gerindra hingga saat ini masih berjalan kokoh dan tidak berubah.

"Isu dari mana itu? Kami tidak mungkin menanggapi itu. Ujug-ujug dari mana kemudian tiba-tiba, hal yang aneh. Sampai hari ini saya adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra," kata Dedi di Bandung, Senin (24/8/2026) malam.

Mantan Bupati Purwakarta itu kembali menegaskan komitmen serta loyalitasnya terhadap partai besutan Prabowo Subianto.

Saat ditanya apakah kabar kepindahannya merupakan informasi bohong atau hoaks, Dedi menjawabnya dengan lugas.