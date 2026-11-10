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Dikabarkan Segera Nikah, Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti Bangun Bisnis Bareng

Dikabarkan Segera Nikah, Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti Bangun Bisnis Bareng
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Ririn Dwi Ariyanti dan Jonathan Frizzy. Foto: Instagram/ririndwiariyanti

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Jonathan Frizzy memberi tanggapan soal kabar dirinya akan segera menikah dengan Ririn Dwi Ariyanti.

Dia tidak mempermasalahkan terkait kabar yang beredar di media sosial.

Akan tetapi, pria yang karib disapa Ijonk itu belum mau mengungkapkan jadwal pernikahan dengan Ririn Dwi Ariyanti.

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Pasangan kekasih tersebut kini memilih menjalani hubungan sebaik mungkin.

"Ya jalani saja, yang penting hubungannya baik-baik, bahagia terus," kata Jonathan Frizzy saat jadi bintang tamu Brownis di Trans TV baru-baru ini.

Meski belum mengungkap rencana menikah, Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti ternyata sudah memulai bisnis bersama.

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Kedua bintang sinetron tersebut telah mendirikan sebuah rumah produksi.

"Aku sama Ririn sudah buka PH (production house)," jelas Jonathan Frizzy.

Aktor Jonathan Frizzy memberi tanggapan soal kabar dirinya akan segera menikah dengan Ririn Dwi Ariyanti.

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