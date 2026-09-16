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Dikabarkan Tengah Persiapkan Nikah Dengan Amanda Rigby, Andre Taulany Merespons Begini

Dikabarkan Tengah Persiapkan Nikah Dengan Amanda Rigby, Andre Taulany Merespons Begini
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Andre Taulany. Foto: Firda Junita/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Andre Taulany dikabarkan tengah mempersiapkan pernikahannya dengan Amanda Rigby.

Terkait kabar bahagia tersebut, pria berusia 51 tahun itu justru menanggapinya dengan santai.

"Apaan tuh? Apaan sih? Apa coba? Coba apaan, apaan? Ya, alhamdulillah dong berarti, kan? Alhamdulillah, ya kan," ujar Andre Taulany di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Selasa (15/9).

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Meski enggan menjawab secara gamblang mengenai kabar tersebut, Andre menyambut positif kabar bahagia itu.

Namun, Andre Taulany tetap melemparkan candaan ketika ditanyai mengenai kabar tersebut.

"Sampai Rawamangun. Hahaha. Ya, kalau memang benar, alhamdulillah, ya kan. Iya. Super happy, didoakan banyak orang, ya kan. Ya, alhamdulillah," tuturnya.

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Menurutnya, anak-anaknya juga akan merasa bahagia jika dirinya bahagia.

"Kenapa tuh anak-anak? Anak-anak pasti happy juga lah. Kalau bapaknya happy, pasti anaknya happy," ucap Andre Taulany.

Selebritas Andre Taulany dikabarkan tengah mempersiapkan pernikahannya dengan Amanda Rigby.

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