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Dikaitkan dengan Dugaan Kasus Korupsi Bea Cukai, Raffi Ahmad Beri Jawaban Tegas

Dikaitkan dengan Dugaan Kasus Korupsi Bea Cukai, Raffi Ahmad Beri Jawaban Tegas
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Raffi Ahmad. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Nama Raffi Ahmad muncul dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Menanggapi perihal tersebut, suami Nagita Slavina itu mengaku sudah biasanya namanya terseret berbagai isu.

Seperti diketahui, Raffi Ahmad pernah dikaitkan dengan kabar dugaan pencucian uang.

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"Oh iya, sudah biasa. Saya pernah dibawa nama pencucian uang lah, ini lah," ujar Raffi Ahmad di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (9/6).

"Tetapi yang pasti kalau ini, saya tidak pernah ada transaksi dan tidak pernah memesan, menerima pun enggak," sambungnya.

Akan tetapi, pria 39 tahun itu belum mau menjelaskan lebih detail mengenai hal tersebut.

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Dia mengatakan bahwa persoalan tersebut akan dijelaskannya bersama Hotman Paris selaku kuasa hukum, dalam konferensi mendatang.

"Tapi nanti lebih jelasnya lagi, saya udah hubungin Bang Hotman untuk minta pendampingan hukum. Nanti hari Kamis kita preskon biar terjabarkan semuanya," kata Raffi Ahmad.

Nama Raffi Ahmad muncul dalam penyidikan dugaan kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

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