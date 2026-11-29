jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengakui pengusaha Haji Isam merupakan keponakannya. Namun, ia menegaskan hubungan keluarga dengan pengusaha tersebut tidak memengaruhi independensinya dalam memimpin Kementerian Pertanian, Minggu (29/11/2026).

Amran juga menegaskan bahwa hubungan keluarga tersebut tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam menjalankan amanah sebagai pejabat negara maupun menetapkan kebijakan sektor pertanian nasional.

“Beliau itu keponakan saya. Saya baru bertemu setelah beliau kaya. Pertanyaannya, di mana masalahnya? Apakah karena dia anak bangsa, pengusaha, lalu harus terus-menerus dikaitkan dengan saya?," kata Mentan.

Ia menegaskan hal itu menanggapi sorotan publik mengenai hubungan keluarganya dengan pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.

Amran menyebut Haji Isam merupakan keponakannya. Namun, ia menegaskan hubungan keluarga tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengaitkan dirinya dengan aktivitas bisnis Haji Isam, terlebih jika tidak disertai bukti adanya keterlibatan maupun penyalahgunaan kewenangan.

Ia menjelaskan, selama menjabat sebagai Menteri Pertanian, dirinya tidak memiliki perusahaan yang terlibat dalam kegiatan ekspor-impor komoditas pertanian.

Amran juga menegaskan tidak pernah menitipkan kepentingan bisnis keluarga dalam kegiatan yang berada di bawah kewenangan Kementan.

“Ekspor-impor di pertanian nilainya sangat besar. Pertanyaan saya, ada perusahaan saya di situ? Ada keluarga saya yang ikut? Tidak ada. Saya tidak pernah menitipkan perusahaan keluarga dalam urusan ekspor-impor tersebut,” ujarnya.