JPNN.com » Entertainment » Seleb » Dikaruniai Anak Ketiga, Rizky Billar Bakal Selipkan Unsur 'Liverpool' di Nama Sang Buah Hati

Dikaruniai Anak Ketiga, Rizky Billar Bakal Selipkan Unsur 'Liverpool' di Nama Sang Buah Hati

Dikaruniai Anak Ketiga, Rizky Billar Bakal Selipkan Unsur 'Liverpool' di Nama Sang Buah Hati
Rizky Billar dan Lesti Kejora bersama anak-anaknya. Foto: Instagram/rizkybillar

jpnn.com, JAKARTA - Kebahagiaan tengah dirasakan oleh pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora.

Pasalnya, beberapa waktu lalu Lesti Kejora baru saja melahirkan anak ketiganya dengan sang suami.

Rizky Billar mengungkapkan dirinya bakal menyelipkan unsur Liverpool ke dalam nama anak ketiganya itu.

"Makanya nanti anak ketiga kemungkinan besar ada unsur Liverpool-nya," ujar Rizky Billar di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan, Senin (2/3).

Aktor 30 tahun itu memiliki alasan tersendiri mengapa nama anak ketiganya itu akan diberi unsur Liverpool.

Semula, Rizky Billar dan Lesti Kejora tak merencanakan untuk memiliki anak ketiga.

Namun, ketika mereka pergi ke Liverpool, pelantun Kejora itu ternyata hamil lagi.

"Sebetulnya banyak orang yang menganggap ini direncanakan, tapi sebetulnya anak ketiga ini enggak direncanakan begitu. Kami sudah KB, sudah pakai IUD juga. Tapi qadarullah akhirnya jadi," tutur Rizky Billar.

