Dikawal Pasukan Berkuda, Prabowo Hadiri Upacara HUT ke-80 TNI

Presiden RI Prabowo Subianto saat hadir ke HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta, Minggu (5/10). Potongan gambar YouTube Sekretariat Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto hadir dalam upacara puncak perayaan HUT ke-80 TNI di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (5/10) ini.

Eks Danjen Kopassus itu hadir ke lokasi dengan menumpangi mobil Maung buatan Pindad berkelir putih.

Prabowo tampak menunjukkan diri dari mobil. Kendaraan pun berjalan perlahan melintasi jalan menuju Monas.

Prabowo terlihat menyapa para warga yang berdiri di pinggir jalan. Sesekali eks Menteri Pertahanan itu melambaikan tangan ke masyarakat.

Pasukan berkuda dari TNI dan polisi militer yang mengendarai motor terlihat mengawal mobil Prabowo menuju Monas.

Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin juga terlihat berada dalam rombongan Presiden Prabowo yang menuju Monas.

Sjafrie tampak menumpangi mobil Maung berkelir hijau bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Diketahui, Prabowo bakal menjadi inspektur upacara saat hadir ke HUT ke-80 TNI dan akan menyampaikan sambutan.

