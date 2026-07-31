Dikejar Warga Usai Jambret Kalung Emas, Residivis di Sekayu Rampas Motor Pelajar

jpnn.com - Aksi pelarian dua pelaku jambret di Jalan Sekayu-Plakat Tinggi, Desa Sungai Batang, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin berujung dramatis.

Setelah sempat menjambret kalung emas milik seorang ibu rumah tangga, keduanya nekat merampas sepeda motor milik seorang pelajar untuk kabur dari kejaran warga.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (30/7/2026) sekitar pukul 16.30 WIB. Dalam pengungkapan kasus tersebut, Polsek Sekayu berhasil menangkap salah satu pelaku berinisial AI. Sementara rekannya I yang diduga membawa senjata api masih dalam pengejaran.

Baca Juga: Polda Sumsel Bergerak Cepat Meringkus Terduga Predator Anak di Palembang

Kapolsek Sekayu Iptu Dicky Haryadi menyampaikan bahwa AI diketahui merupakan residivis kasus jambret yang diduga telah beraksi di sejumlah wilayah, termasuk Sumsel, Jambi dan Bengkulu.

"Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku AI merupakan residivis dan sudah beberapa kali melakukan aksi jambret. Pelaku merupakan pemain lintas provinsi dengan laporan kejahatan dari sejumlah tempat," sampai Dicky, Jumat (31/7/2026).

Sebelum beraksi, kedua pelaku disebut berkeliling mencari sasaran. Saat melintas di lokasi kejadian, mereka melihat korban Warsiati yang mengenakan kalung emas.

Keduanya kemudian berpura-pura membeli rokok dan minuman di warung tempat korban berada. Ketika korban lengah, salah satu pelaku langsung menarik paksa kalung emas hingga putus.

Kedua pelaku kemudian kabur menggunakan sepeda motor. Namun, aksi mereka diketahui warga hingga pengejaran pun terjadi.