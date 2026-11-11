Dikelilingi Murid-Murid SDN, Menko Sugiono: Boleh Berbuat Kesalahan dan Memperbaikinya

jpnn.com, JAKARTA - Murid-murid SDN 2 Jambe, Kabupaten Tangerang sangat antusias menyambut kedatangan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono.

Di tengah peringatan Hari Pahlawan, kunjungan itu menjadi momen penuh kehangatan sekaligus kesempatan bagi para siswa untuk menyampaikan cita-cita dan harapan mereka.

Percakapan berlangsung akrab. Sugiono membuka interaksi dengan pertanyaan sederhana tentang tanggal dan hari.

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Ketika seorang siswa berhasil menjawab bahwa 10 November merupakan Hari Pahlawan, suasana pun semakin meriah. Hadiah pun disiapkan bagi siswa yang berani menjawab.

Keceriaan berlanjut ketika Sugiono menanyakan bantuan yang diterima anak-anak. Mereka menyebut satu per satu buku, pensil, pensil warna, penghapus, penggaris, hingga rautan.

Dengan gaya santai, Sugiono mengajak anak-anak memaknai setiap perlengkapan tersebut. Ia bahkan mengingatkan bahwa kesalahan merupakan bagian dari proses belajar.

“Namanya belajar, boleh berbuat kesalahan dan memperbaikinya. Boleh menulis salah, boleh mewarnai salah, karena dikasih penghapus untuk menghapus kesalahan tersebut dan memperbaikinya,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sugiono menyampaikan tiga pesan utama kepada anak-anak Indonesia: rajin belajar, rajin membaca, serta menghormati guru dan orang tua.