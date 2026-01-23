Dikirimi Bangkai Ayam Tanpa Kepala, Uchok Sky: Teror Murahan!

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menerima teror pihak tak dikenal setelah kediaman pria kelahiran Sumatera Utara (Sumut) itu dikirim paket bangkai ayam tanpa kepala.

"Paket dibungkus plastik transparan. Isinya ayam tanpa kepala dengan darah masih segar seperti baru dipotong," kata dia kepada awak media, Jumat (23/1).

Adapun, paket pertama kali ditemukan tetangga di depan pagar rumah Uchok, Babelan, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (22/1) kemarin.

Uchok menyebut ada secarik kertas dengan pesan bernuansa intimidasi diletakan peneror di atas bangkai ayam.

"Ada kertas yang dilipat," ujar dia.

Isi pesannya, yakni 'Uchok…! Hati-hati dalam menulis dan berkomentar di media jika ingin keluarga selamat,'

Uchok menilai teror tersebut sebagai bentuk tindakan pengecut pihak tak bertanggung jawab guna membungkam suara kritis.

“Perbuatan pengecut. Teror supaya saya tidak banyak bicara,” kata dia.